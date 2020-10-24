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السبت، 24-10-2020 03:50 م

محمود الليثي يعلن تعافيه وأسرته من كورونا

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الوكيل الإخباري _  اعلن الفنان محمود الليثي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد هو وأسرته .

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حيث انه نشر مقطع فيديو ظهر فيه بشكل مختلف بسبب إطالة ذقنه، مؤكدا أن محنة فيروس كورونا مرّت بسلام ، قائلا : "إحنا الحمد لله بكامل صحتنا وعدينا المرض اللعين بسلام"، موجهاً الشكر الى كل من دعا له بالشفاء وسأل عنه خلال الفترة الماضية، واعتذر لعدم تمكّنه من الرد على كل الرسائل. وأضاف أن فترة الحجر المنزلي غيّرت أموراً كثيرة في حياته، وجعلته يدرك أن هناك أشياء لا يمكن تعويضها، مثل محبّة الناس، مشيراً إلى أن كورونا مرض شرس وأعراضه الغامضة تختلف من شخص لآخر " .

 

المصدر : لها 

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