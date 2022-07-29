الجمعة 29-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التضخم السنوي في منطقة اليورو يصل إلى مستويات قياسية

كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله

النيابة الإسبانية تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

حقيقة وفاة الممثلة المصرية آثار الحكيم

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدينة ألمانية تحظر الماء الساخن في المباني العامة!

الذهب عالميا يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في 5 أشهر

الجامعة الأردنية تبدأ تخريج فوجها الـ 57 الجمعة

الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.7437

محمود المهدي طليق منة عرفة يكشف أحد أسباب طلاقهما

الجمعة، 29-07-2022 10:50 ص

محمود المهدي طليق منة عرفة يكشف أحد أسباب طلاقهما

135-112726-mahmoud-al-mahdi-divorce-menna-arafa_700x400


الوكيل الاخباري- كشف طليق منة عرفة محمود مهدي عن سبب طلاقهما من خلال حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

وأكد محمود مهدي أن أم منة عرفة كانت سبب في المشاكل التي وقعت بينهما وأدت الى الطلاق، حيث قال: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ".


وكانت منة عرفة قد فاجأت متابعيها بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، واكتفت منة بكتابة منشور قالت فيه: "تم الطلاق رسمياً... وفق الله الجميع"، لتكون المرة الثالثة التي تعلن فيها انفصالها عن زوجها خلال فترة زواج لم تدم أكثر من عام.

 

الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62e3a38e4c59b720e0361439

النيابة الإسبانية تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

5519955_1659084060

حقيقة وفاة الممثلة المصرية آثار الحكيم

122109Image1

نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور للجزء الثاني من "صالون زهرة" بصورة من الكواليس

2198791_1643451788

تفاصيل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "عودتني الدنيا"

image

عمر كمال يشارك صور تجمعه مع تامر حسني ويعلق !

6666

عباس النوري يحتفل بعيد زواجه الـ 33

أخبار متعلقة
image

أول تعليق من الفنانة ديانا حداد حول اعتزالها الفن وحذف صورها