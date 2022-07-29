محمود المهدي طليق منة عرفة يكشف أحد أسباب طلاقهما

الوكيل الاخباري- كشف طليق منة عرفة محمود مهدي عن سبب طلاقهما من خلال حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد محمود مهدي أن أم منة عرفة كانت سبب في المشاكل التي وقعت بينهما وأدت الى الطلاق، حيث قال: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ".



وكانت منة عرفة قد فاجأت متابعيها بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، واكتفت منة بكتابة منشور قالت فيه: "تم الطلاق رسمياً... وفق الله الجميع"، لتكون المرة الثالثة التي تعلن فيها انفصالها عن زوجها خلال فترة زواج لم تدم أكثر من عام.

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