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الأربعاء، 15-12-2021 12:23 م

محمود المهدي يحدد موعد حفل زفافه من منة عرفة - صورة

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الوكيل الإخباري - شارك الممثل المصري محمود المهدي الجمهور منشور عبر خاصية الستوريز عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كشف من خلاله موعد حفل زفافه من خطيبته الممثلة المصرية منة عرفة، وذلك خلال شهر كانون الأول الجاري.

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وقدم محمود الإعتذار من الجمهور حيث أن عدد الحضور سيكون قليل وسيقتصر على الأهل وفقط، كتب: "الفرح إنشالله الشهر دى هيكون مقتصر على الأهل فقط لأسباب خاصة بينا، وهنزل صورة لينا بالبدلة والفستان. لكل الذين ربحوا معنا هنعوضهم في عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وآسف جدا لأي حد زعل بس ياريت تقدروا إن دي حاجة خاصة بينا واحنا مبسوطين أوي كدا".

 


 

المصدر - الفن 

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