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الثلاثاء، 30-03-2021 12:24 م

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع عادل إمام

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان محيي إسماعيل خلال ندوته بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، رفضه العمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام".

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وقال إنه يرفض العمل في المسلسلات وكذلك المسرح، وأنه حال العرض عليه المشاركة في المسلسلات فإنه سيرفض، وهو ما حدث مع الزعيم عادل إمام، مشيراً إلى أنه لم يقدم أعمالاً سوى في السينما.


وتابع: "أنا أعمل في السينما فقط، وأرغب في تقديم سينما كوميدية، وهو ما أسعى إليه خلال الفترة المقبلة.. فأنا أؤمن بالسيناريو وأضفت 17 عقدة لأدواري في أفلامي بمنهج السيكودراما، مع 17 مخرجاً سمحوا لي بالتعمق في الشخصية، وهذا ما لم يفعله أي نجم في العالم ما عدا محيي إسماعيل، ولم أتأثر بأي شخصية من تلك الشخصيات ومازلت أحافظ على توازني"، مؤكدًا أنه يتمنى مشاركة فيلم مع محمود حميدة.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام في الفترة من 26 الى 31 آذار (مارس) الجاري، ويرأسه شرفياً الفنان الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وودعم من وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد عناني والسفير حمدي لوزه ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.

 

لها

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