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الثلاثاء، 16-02-2021 01:22 م

مخرج برنامج رمضاني شهير يعلن إصابته بالسرطان.. صور

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الوكيل الاخباري - أعلن مخرج مصري اشتهر بإخراجه برنامج مقالب رمضاني شهير عن إصابته بمرض السرطان.

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قال المخرج رائد لبيب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الاثنين "أنا جالي سرطان"، دون مزيد من التفاصيل، لتنهال التعليقات على المنشور بالدعاء والأمنيات بالشفاء العاجل له.

 

ولبيب هو مخرج برنامج "الكاميرا الخفية" الذي كان يعرض لسنوات في الموسم الرمضاني بطولة الراحل إبراهيم نصر.


وبشكل عام، اتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، ومن أبرز أعماله مسلسل "هند والدكتور نعمان" بطولة كمال الشناوي، و"نص أنا.. نص هو"، فيما كان آخر أعماله "الأستاذ بلبل وحرمه" عام 2016، بطولة فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.



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