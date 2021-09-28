مخرج قلب مفتوح ينجو من الموت في حادث سير

الوكيل الإخباري - تعرض المخرج أحمد خالد أمين لحادث لم يكشف عن تفاصيله.

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ونشر المخرج أحمد خالد أمين صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف من خلالها تعرضه لحادث، كاشفاً من خلاله نجاته من الموت، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله.. حادث بسيط الحمد لله بس بجد انكتبلي عمر جديد.. أنا تمام الحمد لله 12 غزرة بس على الماشي كده.



ويعرض حاليا للمخرج أحمد خالد أمين حكاية قلب مفتوح، وهي ثالث حكايات مسلسل "وراء كل باب".



وتعد هذه الحكاية هي الثالثة في الموسم الثاني الذي بدأ عرضه مع بداية الشهر الجاري، حيث عرض قبلها حكاية "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر و"عائلة جيجي" بطولة نادين، حكاية "قلب مفتوح" بطولة كمال أبورية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب ورانيا الملاح وهايدي رفعت وعماد رشاد تأليف هشام إسماعيل إخراج أحمد خالد أمين.



مسلسل "وراء كل باب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول القضايا التي تعيشها الأسر المصرية من خلال حلقات منفصلة متصلة كل حكاية في خمس حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وكانت قد عرض قبل شهر رمضان الماضي الموسم الأول وتضمن خمس قصص.

المصدر - لها