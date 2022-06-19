مخرج مسلسل الشادر يكشف سبب استبعاد ياسمين صبري من بطولته

الوكيل الإخباري-قرر المخرج المصري سامح عبدالعزيز، الرد على تصريحات الفنانة ياسمين صبري التي قالت فيها إنها اعتذرت عن بطولة مسلسل «الشادر» الذي كان من المقرر أن يقدمه الثنائي معًا تمثيلًا وإخراجًا، مؤكدًا أن العمل سوف يتم استكماله ولكن بدون ياسمين صبري.



وفي بيان له أوضح المخرج سامح عبدالعزيز أن الأسباب الحقيقية لعدم مشاركة ياسمين صبري في بطولة مسلسل «الشادر» هي استبعادها من العمل، وليس كما قالت هي أنها اعتذرت عنه بسبب ضعف مستوى السيناريو، مؤكدًا أن جميع تصريحاتها التي أدلت بها مغلوطة وتفتقر للدقة.

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وتابع سامح عبدالعزيز: تم الاستغناء عن ياسمين صبري، وذلك نظرًا لأنها شخصية غير ملائمة لتقديم بطولة العمل، مؤكدًا أنها غير مناسبة لأدائها لذا قرر عدم التعاون معها، وحاليًا فهو منشغل في البحث عن بديلة لها تقوم بالدور.



سامح عبدالعزيز بدا منزعجًا من التصريحات المغلوطة التي أدلت بها ياسمين صبري، بحسب ما جاء في البيان، حيث أكد أنه مستاء من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مشيرًا إلى أن المسلسل مستمر وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن فريق العمل بالأسماء خلال أيام قليلة، مع البدء في التجهيز للتصوير.





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