مخرج مسلسل 'طاش ما طاش' يصارع السرطان وهذه حالته.. صورة

الوكيل الاخباري - كشف الفنان السعودي فايز المالكي إصابة المخرج عبد الخالق الغانم، مخرج مسلسل "طاش ما طاش" بمرض سرطان البروستاتا، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص في "تويتر" وأرفقها بصورة للغانم يبدو فيها بحالة صعبة وهو يجلس على كرسي متحرك، مع التعليق: "المخرج السعودي عبد الخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدّم للعرب "طاش ما طاش" يصارع اليوم مرض سرطان البروستاتا".

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وأضاف المالكي مشيراً إلى أنه تواصل مع الغانم من أجل الاطمئنان على حالته: "هو الآن في وضع صعب، قبل قليل كلمته أسألكم بالله لا تحرمونه من دعاكم". كما ناشد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود داعياً إياه إلى مساعدته.



وتفاعل معه الكثير من المتابعين والفنانين الذين تمنّوا للمخرج الكبير الشفاء العاجل، داعين إلى تنظيم حملة واسعة للتضامن معه. ويُذكر أن الغانم بدأ مسيرته الفنية في العام 1992 من خلال مسلسل "رحلة صيد" قبل أن يُخرج 15 جزءاً من "طاش ما طاش".





لها