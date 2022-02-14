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الإثنين، 14-02-2022 03:58 م

مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة مرضه

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الوكيل الإخباري - كشف مدير أعمال المطرب الشعبي حمو بيكا عن تطورات حالته بعد يومين من دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث قام بنشر صورة للفنان المصري من المستشفى، وقال إنّ حمو مصاب بمرض نادر يعرف باسم الكرونز، وأوضح بأنّ هذا المرض جعل كرشه كبيراً.

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وأكدّ مدير الأعمال حاجة حمو لحقنة بقيمة 130 ألف جنيه أسترليني كل 3 أشهر، وبأنّه لا يمتلك جنيهاً واحداً من ثمنها حاليا.

وأشار إلى أنّ حمو بيكا لا يملك أموالاً كثيرة كما يظن النّاس، لأنّه يعيل أكثر من أسرة في نفس الوقت.


ورد مدير الأعمال على بعض الأشخاص الذين تنمروا على صورة حمو بيكا وشمتوا به بالقول: شكراً للناس التي تتنمر وتشمت بمريض بدلاً من أن تدعو له بالشفاء العاجل.


يذكر أنّ حمو بيكو انهار بالبكاء قبل عدّة أيام خلال برنامج كلام الناس واعتبر نفسه مظلوماً بعدما منعته النقابة من الغناء.

 

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