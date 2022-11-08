مدير أعمال شيرين عبد الوهاب ينفصل عنها ويعلن السبب

الوكيل الإخباري - قرر ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إنهاء العمل معها، مؤكدًا أنها إذا احتاجته في أي وقت ستجده.

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وأضاف ميمي فؤاد في تصريحات أدلى بها : "لا أستطيع أن أقول إنني تركت شيرين عبد الوهاب، لأنها كبيرة، وشيرين العمل معها يشرف أي شخص، ولكن الظروف غير مناسبة أن نتعامل معًا".



وتابع مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: "عملي مع شيرين يشرفني، والله يكتب لها كل الخير، وعلى المستوى الشخصي إذا احتاجت أي شيء في أي وقت ستجدني، لكن على مستوى العمل للأسف لم نعد معًا، ودون لفظ (تركت) لأن هذا اللفظ كبير علي جدًا".



وأن السبب وراء قرار ميمي فؤاد هو أن شيرين عبد الوهاب لم تتواصل معه نهائيًا منذ خروجها من المستشفى، ولا ترد على مكالماته، الأمر الذي قد يؤثر على عملها، خاصة أنه تم تحديد منتصف شهر يناير المقبل لإحياء حفلها الغنائي بالكويت، الذي تم تأجيله بسبب دخولها المستشفى، مما دفع ميمي فؤاد إلى اتخاذ هذا القرار.



ارم نيوز