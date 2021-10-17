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الأحد، 17-10-2021 02:59 م

مدير أعمال مايكل كاين يخرج عن صمته بعد اعتزاله التمثيل

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الوكيل الإخباري - ردّ مدير أعمال الممثل العالمي مايكل كاين على الأخبار التي نشرتها وسائل اعلام عالمية ومفادها اعتزال كايل التمثيل، مؤكدا انه لم يتخذ هذا القرار بعد.

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وكان قد اضطر مايكل كاين أن يغير اسمه بعد ستين عاماً من العمل في مجال التمثيل.


وفي التفاصيل فقد كشف كاين، أن اسمه الحقيقي المدوّن على بطاقة هويّته وباسبوره هو موريس ميكلوايت، لكنّه اشتهر في كل مكان منذ العام 1953 بإسمه الفني مايكل كاين.

 

 

المصدر - الفن 

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