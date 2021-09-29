مراد يلدريم يحصل على جائزة أفضل ممثل في حفل العدسة الذهبية - فيديو

الوكيل الإخباري - حضر النجم التركي مراد يلدريم في حفل توزيع جوائز العدسة الذهبية التي تقدمها جمعية الصحفيين برفقة زوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني.

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وفي لقاء مع الصحفيين، قال مراد: "متحمس، سأحصل على جائزة أفضل ممثل استمرينا موسمين في مسلسل رامو ، كان جميل استمتعت به كثيرا، الآن بدأ مسلسل عزيز ونعيش حماس ذلك. طاقمنا رائع، وسيحكي قصة حب كبيرة ودراما عائلية وأيضا عن تحرير هاتاي".



وكانت نشرت وسائل إعلام تركية الصور الأولى للنجم التركي مراد يلدريم من كواليس مسلسل عزيز.



ونالت الصور رواجاً كبيراً بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي احداها ظهر مراد الى جانب حصانه.

مراد يلديريم مع زوجته ايمان في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين:

"متحمس، سأحصل على جائزة أفضل ممثل.

استمرينا موسمين في مسلسل رامو ، كان جميل استمتعت به كثيرا.

الآن بدأ مسلسل عزيز ونعيش حماس ذلك. طاقمنا رائع، وسيحكي قصة حب كبيرة ودراما عائلية وأيضا عن تحرير هاتاي"pic.twitter.com/zd549KQMEf استمرينا موسمين في مسلسل رامو ، كان جميل استمتعت به كثيرا.الآن بدأ مسلسل عزيز ونعيش حماس ذلك. طاقمنا رائع، وسيحكي قصة حب كبيرة ودراما عائلية وأيضا عن تحرير هاتاي" #MuratYıldırım September 27, 2021

المصدر - الفن