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الخميس، 10-06-2021 10:27 ص

مرتضى فتيتي وسنفارا يطرحان جديدهما

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الوكيل الإخباري - في تجربة ثانية يخوضها الفنان مرتضى فتيتي برفقة مغني الراب المتميّز سنفارا، أطلق الفنانان عملاً فنّياً جديداً تحت عنوان "شدّة وتزول" على طريقة الفيديو كليب.

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نُسّق هذا التعاون بعد إصدار الفنان سنفارا ألبوم Coin En enfer، الذي تضمّن أوّل عمل جمع بينه و بين مرتضى، ليواصل التعاون بإصداره هذه الأغنية في لون الراب الذي يُعد صوت الواقع والمجتمع.

 

ويأمل مرتضى فتيتي أن يواصل تجربته من خلال إصدارات جديدة ضمن هذا اللون الفني بالتعاون مع فنانين متألّقين في الراب التونسي في الأشهر القليلة القادمة.


الأغنية من كلمات وألحان وإنتاج موسيقي لمرتضى فتيتي، إنتاج HbibzGang x Solomuzik، والكليب من إخراج Sendy Zardi & Fadhel Naija وإدراة التوزيع الرقمي لـ .Watary Digital.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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