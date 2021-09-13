مروان الشامي يستعد لإصدار عمله الجديد

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان عمر الشامي لإطلاق أغنية الجديدة "ع روس صابيعك" ، هي الأولى في سلسلة من الأعمال التي سيطلقها تباعاً، وبشكل منفرد.

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مروان لم يخفِ تفاؤله على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، بدأ التحضير منذ فترة لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أبرز الأسماء في عالم صناعة الأغنيات، بعد إنقطاع عن الساحة الفنية بسبب جائحة كورونا.



أغنية "ع روس صابيعك" من كلمات مازن ضاهر، لحن فضل سليمان، وتوزيع عمر صبّاغ.



يذكر أن آخر أعمال مروان أغنيته الوطنية الجديدة "ما بينمزح معنا"، الأغنية من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

المصدر - الفن