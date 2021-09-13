الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا: 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا خلال يوم

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : ما يزيد عن 100 مليون دينار مستحقاتنا من الحكومة

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى تتعلق بالبنزين ولم تسجل أي مخالفة

مأدبا تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

استطلاع الوكيل: 86% وجدوا أن عودة المدارس تسببت بازدحام مروري صباحا

تخصيص 100 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق في جرش

112 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

3 وزراء يبحثون ظاهرة التسول في الداخلية

الإثنين، 13-09-2021 12:31 م

مروان الشامي يستعد لإصدار عمله الجديد

Esvz1THXIAEQBVl


الوكيل الإخباري - يستعد الفنان عمر الشامي لإطلاق أغنية الجديدة "ع روس صابيعك" ، هي الأولى في سلسلة من الأعمال التي سيطلقها تباعاً، وبشكل منفرد.

اضافة اعلان


مروان لم يخفِ تفاؤله على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، بدأ التحضير منذ فترة لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أبرز الأسماء في عالم صناعة الأغنيات، بعد إنقطاع عن الساحة الفنية بسبب جائحة كورونا.


أغنية "ع روس صابيعك" من كلمات مازن ضاهر، لحن فضل سليمان، وتوزيع عمر صبّاغ.


يذكر أن آخر أعمال مروان أغنيته الوطنية الجديدة "ما بينمزح معنا"، الأغنية من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
93a08551-b731-436c-bb1c-39e16ca71e6c-780x470

حسين السلمان يطلق اغنيته الجديدة 'ملح وداب ' - فيديو

ليلى-اسكندر

شاهد ... لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح

image (1)

بريتني سبيرز تعلن خطوبتها على سام أصغري - فيديو

8409233_1631514885

باب الجحيم .. تفاصيل أول مسلسل لبناني عربي من نوعه على شاهد VIP

11-08-21-609360769

حقيقة إنفصال طارق العريان عن نيكول سعفان

613f033e4c59b774fe0e2720

وفاة ممثل سوري شهير- صورة