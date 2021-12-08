مروان خوري كارول سماحة وسعد رمضان في ضيافة الشيف بوراك

الوكيل الإخباري - نشر المطرب اللبناني سعد رمضان صور وفيديو من زيارته لمطعم الشيف بوراك الشهير في دبي، وذلك بمصاحبة النجميين اللبنانيين مروان خوري وكارول سماحة. وقدم الشيف بوراك فطائر منقوشة بإسم كل منهم كتحية خاصة، وقام بإستعراض أطباقه الشهية أمامهم.



يبدو ان الشيف بوراك من محبي لبنان ومن محبي الفنانين اللبنانيين اذ غالباً ما يرحب بطريقة مميزة بالفنانين اللبنانيين. في آذار 2021 نشر مقطعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشعل النار في طبق الفنان مروان خوري، قبل أن يقدّم له رغيفاً كبيراً من الخبز كُتب عليه "مروان".

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المصدر - الديار