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الأربعاء، 24-07-2024 12:18 م

مروان خوري يتصدر التريند بأغنية جديدة

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الوكيل الإخباري- طرح النجم مروان خوري أغنية جديدة، بعنوان "الأنا"، وتمكن خلال ساعات قليلة من تصدر التريند على السوشيال ميديا.

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وتمكن شاعر الأغنية علي المولى بكلماته من لمس مشاعر الناس، حيث تحدث عن الأنانية بطريقة بسيطة تحاكي جميع المستمعين، وأكملها لحن مروان خوري الممتع وصوته العذب، فكانت أغنية متكاملة تستحق تصدر التريند.


وحرص النجم اللبناني على تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف الذي نقل فكرة الأغنية بصور واقعية متداخلة مع الصور الإبداعية، بينما اكتفى مروان بتقديم الأغنية وبعض المشاهد التمثيلية الجديدة التي تناسب شخصيته.


يذكر أن هذا العمل هو التعاون الأول بين مروان خوري والشاعر علي المولى، فجاءت الأغنية مختلفة عما قدمه سابقًا من حيث المضمون الشعري والمعاني والكلمات التي تحمل الكثير من الواقع والأمور الحياتية التي يعيشها معظم الناس.

 



لها



 




 

 


 

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