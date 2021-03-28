مروان خوري يكشف دخوله القفص الذهبي قريباً.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشف الفنان اللبناني مروان خوري نيّته الزواج قريباً من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل زفاف صغير يقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء المقرّبين.

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وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "حفل زفافي سيكون هذا العام وسيكون مقتصرا فقط على الأهل، وأنا سعيد بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات طويلة، فتفكيري في الزواج نابع من فكرة الاستقرار والأمان، فأنا أريد أن يكون لدي نوع من الاستقرار بعد كل هذه السنوات".



وختم: "أول شيء ليست من معجبيني أنا كنت أتمنى أن آخذ فتاة تكون معجبة بموسيقاي وليس بنجوميتي لأني شخص فنان ونجم، ثانيا هي من خارج الوسط الفني وتعمل وأهم شيء تستوعب وضعي كنجم ومشهور ورجل شرقي فأنا شخص أحب التملك كثيرا وشخصيتي في كليباتي تختلف كثيرا عن طبعي. هناك جزء كرجل شرقي لم يظهر".





لها

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