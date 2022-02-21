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الإثنين، 21-02-2022 12:09 م

مروان خوري يوضح حقيقة إنفصاله عن خطيبته

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الوكيل الإخباري - بطريقته العفوية المعهودة، ردّ النجم مروان خوري على الشائعات المتداولة حول انفصاله عن خطيبته ندى خلال الفترة الماضية، نافياً الأمر.

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وأوضح في مقابلةمع قناة "الجديد" أن هناك عدداً من الأسباب أدت إلى تأخير موعد زفافه من بينها ظروف عمله ولكن حفل الزفاف قائم ولم يتم إلغائه.

 

وأكد النجم اللبناني "هنفرح بوقته ولا يوجد تاريخ محدد للعرس الظروف أخرتني والشغل ولكن أكيد أكيد رح نعمل العرس"، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الفنانة اللبنانية إليسا من أميركا للاستقرار على تفاصيل عودتهما للعمل معاً.


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