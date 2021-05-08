مروان محسن يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

الوكيل الإخباري- حلّ مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، ضيفاً على حلقة الأمس، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدّمه الفنان رامز جلال، حيث اعتدى بالضرب على رامز، بعدما اكتشف المقلب الذي نفذه ضده.



وفور خلع رامز جلال قناع «بهجان»، الرجل الهندي الذي كان يتقمّص شخصيته، ويجلس إلى جانب مروان في لعبة الكبسولة قبل القفز إلى حوض السباحة، قال له: «أنا أهلاوي حبيبك، بعد الحلقة، النحس هيتفك»... فاعتدى مروان محسن على رامز بالضرب، ودفع به إلى حوض السباحة مرة أخرى.

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وردّ رامز عليه وسأله عن زميله في النادي الأهلي الذي يتمنى أن يتكرر هذا الموقف معه، قائلاً: «جونيور أجاي، وهو خواف جداً».

برنامج «رامز عقله طار»، يُعرض يومياً على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.



ومن ضحايا الحلقات السابقة لهذا البرنامج: الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا، مغنّي المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهّار، والفنان محمد عبدالرحمن.

المصدر: لها