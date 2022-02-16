مروة نصر تطرح أغنية دوم تك - فيديو

الوكيل الإخباري - أصدرت الفنانة المصرية مروة نصر أغنية جديدة من البوم "برة المقارنة" تحمل عنوان "دوم تك"، تزامنا مع عيد الحب، على موقع "يوتيوب"، وعلى كافة منصات الموسيقى.

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والاغنية من كلمات محمد حجازي، ومن ألحان يوسف حسين، ومن توزيع يوسف حسين ميكس ماستر مصطفى رؤف،

والجدير بالذكر، أن نصر، اصدرت أخيراً أغنية بعنوان "انا كوين" على "يوتيوب"، من كلمات علي حسين، ومن الحان مداح توزيع كريم حسن ، ومكس ومستر مصطفى رؤوف.





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