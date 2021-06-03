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الخميس، 03-06-2021 04:35 م

مريام فارس: هكذا مات ابني !

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة اللبنانية مريام فارس طريقة موت ابنها الثاني، وإصابتها بالاكتئاب عقب وفاته.

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وبحسب فيلم وثائقي أطلقته مريام بالتعاون مع منصة "نتفيليكس"، فقد روت فيه مريام تفاصيل وفاة ابنها الثاني، وكيف أثّر عليها.

وقالت: "في الـ7 من شهر يوليو/ تموز لعام 2017، تأكد أني حبلى بمولودي الثاني، ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل، وحسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي، وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف".


وأشارت فارس إلى أنه من تلك اللحظة لم يعد لديها هدف وحلم، لافتة إلى أنها أوقفت مشاريعها الشخصية والفنية والأغاني التي كانت تحضر لها.


وأكدت مريام أن وفاة ابنها حطمها، قائلة: "اللي حصلي حطمني وبقى تركيزي أني أكبر عائلتي وهذا الشئ أخذ 4 سنوات كانوا صعبين وبتمنى يجي نهار وأتصالح مع حالي".


وكانت مريام قد أعلنت إطلاق فيلم وثائقي بعنوان "الرحلة"، ينتمي لتلفزيون الواقع، يعرض على منصة "نتفليكس"، تروي فيه حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا، وكيف أثرّت حقيقة انتشار الفيروس بداية الأمر على يومها ومسار حياتها.


وعن الفيلم، قالت نتفليكس، إنه يستغرق ساعة و11 دقيقة، وسيعرض في 3 يونيو/ حزيران، وستكشف من خلاله ميريام عن خبراتها الفنية والشخصية، التي عاشتها لتصبح أهم مغنية في لبنان.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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