مريم حسين تُعلن موعد زفافها

الوكيل الإخباري - أجرى الإعلامي والمراسل علي العجمي حوارا مع الفنانة مريم حسين، والتي أعلنت عن مفاجأة لجمهورها قريبا.

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وفي حوارها أعلنت عن زواجها قريبا يوم ١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، لافتة إلى أن حفل الزفاف سيكون في لبنان .

جدير بالذكر أن مريم حسين، تحدثت عن سبب التغيير في شكلها وذلك عبر لقاء صحفي على هامش حفل إطلاق تطبيق متخصص بالعقارات أقيم مؤخرا في دبي وحضره حشد من الفنانين والمشاهير، وقالت مريم حسين، أن سرّ جمالها كامن في الغذاء النباتي بغالبيته فهي مؤخرا تتبع حمية غذائية تستثني غالبية المنتجات الحيوانية، وهذا ما جعلها أكثر جمالا وإشراقا على حد تعبيرها.

المصدر - الفن