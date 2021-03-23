مستشار السيسي يعلق بغضب على برنامج رامز جلال!

الوكيل الاخباري - كشف مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، الدكتور أحمد عكاشة، يوم الاثنين، عن موقفه من برنامج رامز جلال الجديد "رامز مريض نفسي"، والذي سيذاع في شهر رمضان.

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وقال عكاشة في بيان: "إن مثل هذا الاسم للبرنامج يعد عنوانا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإزالة آثار المرض النفسي عن المريض".

واعتبر مستشار السيسي أن اتخاذ المريض النفسي مادة للسخرية والضحك، عمل غير أخلاقي وغير حضاري.



وطالب القائمين على البرنامج بأن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون اسم البرنامج بهذا الشكل.



وأوضح عكاشة أن من بين كل 4 أشخاص موجودين في العالم، هناك واحد يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزاد مع انتشار مرض كوفيد-19، وفقا لموقع "المصري اليوم".



وشدد مستنكرا، "هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا الاسم، حيث يبرر (رامز) تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟".



وأشار إلى أن المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها، ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا.



يذكر أن برنامج المقالب الذي سيقدمه رامز جلال هذا العام ستدور أحداثه داخل مدينة ألعاب ترفيهية ويتم إقناع الضيوف بالتصوير داخله، ويعتمد رامز خلال هذا العام على فريق عمل برنامجه في السنوات السابقة، باختلاف مخرج عمل البرنامج الذي تم تغييره لأول مرة.

سبوتنيك

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