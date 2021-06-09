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الأربعاء، 09-06-2021 09:11 م

مستشفى في تونس تحجز فنانة عربية لعدم دفع تكاليف علاجها

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الوكيل الإخباري_ رفضت إحدى المستشفيات في تونس مغادرة الفنانة “دلندة عبدو” إلا بعد دفعها التكاليف رغم أن الرئاسة التونسية قد تكفلت بذلك.

حيث قالت ابنة شقيقة الفنانة “عائشة عبدو”. : “خالتي في حالة صحية صعبة وتحتاج إلى تدخل جراحي. عاجل لكن الأطباء أكدوا أن العملية الجراحية ستكون خطيرة على صحتها بسبب تقدمها في السن”.

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وتابعت: “رئاسة الجمهورية التونسية قد تدخلت، بطلب من العائلة، لفائدة دلندة عبدو. وتولت تأمين نقلتها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة”.

 

وأشارت إلى أن الفنانة “بعد تقديم العلاج اللازم لها في المستشفى وتشخيص حالتها الصحية ومرضها. طالبت إدارة المستشفى العسكري عائلتها بخلاص الفاتورة. رغم تأكيد رئاسة الدولة تكفلها بكل مصاريف العلاج بالمستشفى المذكور”.

 

وأضافت بأن “إدارة المستشفى العسكري قامت بحجز دفتر علاج خالتها إلى حين تسديد تكاليف العلاج والإقامة”.

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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