مسلسلات مصرية تصدرت الترند بعد عرض أولى حلقاتها

الوكيل الإخباري - عرفت الدراما المصرية تألقاً كبيراً مع انطلاق الماراثون الرمضاني، وتصدرت بعض المسلسلات المصرية الترند بعدما جذبت الجمهور بسبب الأحداث المشوقة، والتصوير المتقن.

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وفيما يلي أبرز المسلسلات التي حققت نجاحًا بعد عرض أولى حلقاتها:



1- الاختيار3، واصل المسلسل المصري الشهير تحقيق النجاحات في موسمه الثالث، حيث تصدر الترند بعد عرض أول حلقتين منه، وذلك بسبب براعة أبطاله في تقمص الشخصيات التي يلعبونها في العمل.



ومسلسل الاختيار3 من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، أحمد عز، ياسر جلال، كريم عبد العزيز.

2- المشوار، نالت بدايته إعجاب العديد من المتابعين، وجذبت قصة ماهر وزوجته ورد اللذين يعملان في مصنع ملح ببورسعيد المتابعين.



المسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، صبري عبد المنعم، وغيرهم.





3- دايمًا عامر: حصد الكثير من التعليقات الإيجابية بسبب المواقف الكوميدية المميزة التي شهدتها الحلقتان الأوليان، وظهر فيه الممثل مصطفى شعبان بشخصية المشرف الاجتماعي.



ومسلسل دايمًا عامر من تأليف مايكل وعادل أيمن سليم، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، شريف دسوقي، وسما إبراهيم، وغيرهم.