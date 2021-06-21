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الإثنين، 21-06-2021 08:56 م

مسلسل الهيبة ينطق بالهندية بعد نجاحه عربياً

جبل


الوكيل الإخباري - في مواقع تصوير "الهيبة"، لا يزال "جبل شيخ الجبل" ورفاقه يفرضون سطوتهم، فاتحين طريق الموسم الخامس الذي يحمل عنوان "الهيبة – جبل" أمام الفنان عبد المنعم عمايري، ومعه إيميه الصباح، اللذان أعلنا انضمامهما لمشاهد المسلسل الذي يخرجه سامر برقاوي ويتولى تأليفه مجموعة من الكتب، في وقت سيشهد الموسم الجديد خروج الفنان أويس مخللاتي من المشهد، بعد أن تم الإعلان عن وفاة "صخر" التي طالما ارتدى ثوبها أويس، الذي رحل عن العمل بعد خلافات مع الشركة المنتجة، وكان أويس قد أثار في وقت سابق جدلاً بعد نشره صورة "قبر صخر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومع مواصلتهم تصوير مشاهد الموسم الخامس والأخير، بحسب تأكيدات الشركة المنتجة، ها هم أبطال "الهيبة" بدءاً من تيم حسن ومنى واصف ومروراً بعبدو شاهين، وليس انتهاء بروزينا لاذقاني، قد بدأوا الاستعداد لدخول الساحة الهندية، مع انطلاق عروض الموسم الأول والثاني من السلسلة على إحدى القنوات الهندية، بعد أن تم دبلجة حلقاتها إلى اللغة الهندية، لتضيف السلسلة إلى رصيدها نجاحاً إضافياً، بعد ذلك الذي حققته على الشاشات العربية. مصادر مختلفة أكدت أنه حتى الآن تمت دبلجة الموسمين الأول والثاني من المسلسل، على أن يتم استكمال دبلجة بقية المواسم تباعاً، في وقت تقوم القناة الهندية بعرض حلقات المسلسل يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع. 


في المقابل، بدت حركة الترويج للموسم الخامس على قدم وساق، لا سيما بعد قيام تيم حسن أو "جبل شيخ الجبل" بتوجيه رسالة إلى والدته منى واصف الملقبة بـ "أم جبل" عبر حسابه في موقع "الفيس بوك"، قال فيها: (جَبَلِك مضيّع غريمو يا أمي) الأمر الذي أثار شكوكاً حول مصير "أم جبل" في المسلسل، وعلاقتها مع ابنها، ليبدأ عشاق المسلسل بإثارة مجموعة أسئلة حول إن كانت هذه العلاقة ستظل على حالها، أم ستشهد تغيراً، في ظل تولي "أم جبل" لمسؤولية التوجيه والقيادة في المسلسل. 


في حين بدت الفنانة منى واصف مشغولة هذه الأيام بالتنقل بين دمشق وبيروت، من أجل استكمال مشاهدها في "الهيبة"، خاصة تلك التي تدور في منزل "شيخ الجبل"، وكانت منى واصف قد عبرت في تصريحات لها عن شعورها بالحزن لمشارفة السلسلة على النهاية، مؤكدة إنها "تحمل غصة كبيرة في قلبها بسبب وداعها أشخاصاً أصبحوا كعائلتها و رافقوها على مدار الخمسة أعوام الماضية"، مشيرة إلى أن شخصية "ناهد عمران" ستمر هذا الموسم بعدة تغييرات جذرية كون حكاية العمل تتجه نحو النهاية. 

 

 

البيان


 




 

 


 

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