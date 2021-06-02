الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

المفرق: 56 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

بيان صادر عن وزارة المالية

تحذير من موجة كورونا ثالثة بالاردن في هذا الموعد

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

توجيهات من وزير الداخلية الى الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية

تأجيل محاكمة الأسيرين الأردنيين إلى العاشر من الشهر الحالي

الملك يزور معان اليوم الأربعاء

تحويل عوض الله والشريف حسين آل هاشم إلى محكمة أمن الدولة

القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

الأربعاء، 02-06-2021 01:11 م

مسلسل جديد للفنانة نادين نجيم وصور من الكواليس.. شاهد

4043231-1314495183


الوكيل الاخباري - تواصل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التحضير لعملها الجديد الذي يحمل اسم "صالون زهرة"، ويشاركها بطولته النجم السوري معتصم النهار، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

اضافة اعلان

وحرصت نادين على تشويق محبيها بمشاركة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور ومقاطع فيديو قصيرة وثّقت من خلالها بعص كواليس التحضيرات والديكورات الخارجية وأجواء تصوير المسلسل.


واستعرضت نادين في الصور الصالون الذي يبدو أنه سيكون في حي شعبي بسيط، ولوحة كبيرة تحمل اسم المسلسل.

 

يُذكر أن نادين ستلعب في المسلسل دور مصفّفة شعر في "صالون زهرة"، ويشاركها في البطولة الى جانب معتصم النهار مجموعة من النجوم منهم الفنانة اللبنانية زينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، وسيُعرض على إحدى المنصّات خلال الفترة المقبلة.




لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
21054878661573922355

محمد فراج وبسنت شوقي يحسمان موعد زفافهما المؤجل منذ عامين

1433967_0-e1618573742937-554x375

إيمي سمير غانم تعلق رسالة مؤثرة على باب غرفة والدتها في المستشفى!.. شاهد

1458372

بطل مسلسل الهيبة مخللاتي يغير اللوك ويبدو أصغر بكثير - صورة

2019_12_28_17_33_10_220

كريم عبد العزيز يكشف تطورات والده الصحية

334806_0

رقم صادم... حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها في أمريكا

6528886-2144021553

صابر الرباعي يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

أخبار متعلقة
7499776-1299864669

بعد اختياره أفضل ممثل.. فيديو جديد لقصي خولي يثير الجدل.. شاهد

5805105_1598364261

إيلي شالوحي يكشف نهاية مسلسل رصيف الغرباء

thumb

فيديو من كواليس 2020 يثير ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي

Maged_El_Kedwany

صور مزيّفة تثير الجدل حول الحالة الصحية للفنان ماجد الكدواني!.. شاهد

47220210419110917917

مي عمر ترد بشأن تنازلها عن أجرها في مسلسل 'نسل الأغراب' لحل أزمة زوجها!

hayat-safi

نادين نجيم تكشف أسرار عن مسلسل 2020.. وهذا ما قالته عن قصي خولي!.. شاهد