مسلسل جديد للفنانة نادين نجيم وصور من الكواليس.. شاهد

الوكيل الاخباري - تواصل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التحضير لعملها الجديد الذي يحمل اسم "صالون زهرة"، ويشاركها بطولته النجم السوري معتصم النهار، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

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وحرصت نادين على تشويق محبيها بمشاركة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور ومقاطع فيديو قصيرة وثّقت من خلالها بعص كواليس التحضيرات والديكورات الخارجية وأجواء تصوير المسلسل.



واستعرضت نادين في الصور الصالون الذي يبدو أنه سيكون في حي شعبي بسيط، ولوحة كبيرة تحمل اسم المسلسل.

يُذكر أن نادين ستلعب في المسلسل دور مصفّفة شعر في "صالون زهرة"، ويشاركها في البطولة الى جانب معتصم النهار مجموعة من النجوم منهم الفنانة اللبنانية زينة مكي، والعمل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، وسيُعرض على إحدى المنصّات خلال الفترة المقبلة.









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