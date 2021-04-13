مسلسل زينة يواجه أزمة جديدة مع بدء عرضه!

الوكيل الاخباري - يواجه مسلسل "كله بالحب" من بطولة الممثلة المصرية زينة، أزمة جديدة تهدد بوقف المسلسل رغم بدء شهر رمضان.

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أعلن الممثل المصري مصطفى درويش انسحابه من المسلسل أمس الاثنين، اعتراضا على كثرة ذكر اسم زينة كبطلة للمسلسل على التتر.



ويظهر اسم زينة 4 مرات على تتر المسلسل، وهو ما سبب أزمة للعاملين، حيث أكد درويش أنه سيقوم برفع قضية.



وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد".



يأتي انسحاب مصطفى درويش بعد إعلان أحمد السعدني بطل المسلسل أمام زينة، الانسحاب من العمل، اعتراضا على ما وصفه وقتها بـ"المهزلة".



وقال السعدني عبر حسابه الموثق على "فيسبوك" "أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعه مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف".



وتابع الفنان المصري: "أنا متربي في ستوديوهات، كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمه قبل العقد".



وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فإن مصدر من داخل المسلسل كشف عن وقوع خلافات بين أحمد السعدني وزينة وصلت إلى حد المشادات الكلامية، ما جعل السعدني يفكر في ترك العمل الفني ويعتذر عن عدم الاستمرار فيه.

سبوتنيك