مسلسل سعودي جديد يقتبس من النسخة التركية الشهيرة

الوكيل الإخباري - نشرت احدى الصفحات التي تهتم باخبار المسلسلات انه يتم التحضير لنسخة جديدة من المسلسل التركي الشهير "عروس اسطنبول" وستكون هذه المرة نسخة سعودية وستحمل اسم "عروس الرياض".

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هذا الخبر فاجأ كثر اذ ان النسخة اللبنانية العربية من المسلسل وتحمل اسم "عروس بيروت" لا زالت لم تنتهي ويتم التحضير للجزء الثالث بعد نجاح الجزئين الاول والثاني بشكل كبير في لبنان وكل دول العربية.



واشارت الصفحة ان العمل قد يكون من بطولة الممثل السعودي محمد الشهراني لكن لم يتم ذكر اي تفاصيل اخرى حول هذا الموضوع.





المصدر - الفن