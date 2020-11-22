مسلسل سوري جديد يجمع دانا جبر ويزن السيد

الوكيل الإخباري _ يستعد كل من الفنان السوري يزن السيد والفنانة دانا جبر لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "SOS" .

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ويصنف المسلسل من الاعمال البوليسية ، حيث تدور أحداثه حول التنمر وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى التسول والأعمال غير المشروعة.



ويمتد العمل على مدار أربعة أجزاء، كل جزء منها 10 حلقات، ويشارك في بطولة الجزء الأول منها كل من دانا جبر، يزن السيد، رائد مشرف، نور اديب .



المصدر : الفن

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