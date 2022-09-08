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الخميس، 08-09-2022 02:37 م

مسلسل عربي يتصدر عالمياً

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الوكيل الإخباري-أحتل مسلسل "التحدي" من إنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجَين سامح مجدي ونهلة زيدان، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدةً على منصة "شاهد" في معظم دول العرض، عربياً وخليجياً وعالمياً. 

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فاحتل المركز الأول في لبنان وسورية وأستراليا وفرنسا السويد وألمانيا وسويسرا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية، والمرتبة الخامسة على مستوى العالم.


وكتب مجدي عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "حمدلله دائماً وأبداً على النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "التحدي" فنياً وجماهيرياً وفق آراء الجماهير والنقاد والأرقام التي أكدت تصدّر المسلسل في معظم دول العرض على منصة "شاهد" على غرار لبنان وسورية وأوروبا وغيرها، واحتلاله ايضاً المرتبة الخامسة على صعيد العالم".


وأضاف: "آثرنا سابقاً عدم الحديث عن العمل بانتظار العرض كي لا يكون كلامنا مجرد أحاديث في الهواء، إلا أن النتائج والتوفيق الذي أنعم به الله علينا، يحتمان علينا التوجه بالشكر باسم شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" الى جميع أفراد العمل من نجوم وفنانين وفنيين وتقنيين وإداريين، واعدين الجمهور بأعمال مستقبلية تحترم ذائقتهم بمستويات فنية عالية". 


و"التحدي" الذي يُعرض على منصة "شاهد" وشاشة MBC4، من بطولة نخبة من أبرز النجوم العرب، على رأسهم: بسّام كوسا وباسم مغنية وستيفاني صليبا ووسام حنا وكارمن لبّس.


ويشارك في التمثيل الفنانون: رواد عليو وجورج شلهوب وبيار داغر ورانيا سلوان وسلطان ديب وتانيا فخري وبياريت قطريب وفرح بيطار وناتاشا شوفاني...


ويخوض شخوص العمل من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي أمام عدسة المخرج مروان بركات، معارك إنسانية على مستويات عدّة وانعطافات وتقلبات جريئة، حيث يحمل كلٌ منهم سراً دفيناً يشكّل كشفه صدمة كبيرة ضمن الأحداث التي غالباً ما تنقلب رأساً على عقب في حبكة عميقة.

 

 

لها

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