مسلسل 'عنبر 6' ينطلق في 16 ديسمبر على شاهد

الوكيل الإخباري - واحد من أضخم الأعمال العربية المشتركة رُصدت له ميزاينة مرتفعة لتجهيز أضخم ديكور سجن بُني لدراما عربية.

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المسلسل بعنوان "عنبر ٦" للمخرج علي العلي، والكاتبين هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، من أعمال شاهد الأصلية، إنتاج Eagle Films/ جمال سنان.

وقد كشفت الشركة المنتجة ومنصة شاهد عن البوستر الرسمي للعمل، الذي يضمّ نخبة من أبرز نجوم الوطن العربي في تشكيلة سعودية، لبنانية، سورية، مصرية، عراقية وكويتية تخطف الأنفاس وتروي قصص نساء في السجن وخارجه.



قصص تشبه الخيال بمآسيها لكنّها حقيقة مرّة تضع شخصيات العمل أمام امتحانات صعبة.



ينطلق عرض العمل عبر شاهد VIP في ١٦ ديسمبر، على أن يتكوّن المسلسل من ١٥ حلقة.

المصدر - نواعم