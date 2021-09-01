مسلسل فتاة النافذة يعود مُجدداً بهذا الموعد - فيديو

الوكيل الإخباري - طُرح الفيديو الترويجي للموسم الجديد من مسلسل "فتاة النافذة" وتم الإفصاح رسمياً عن موعد إطلاقه والذي سيوافق يوم 9 من شهر سبتمبر/ أيلول.

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وفي الإعلان الترويجي تم التركيز على بطلة العمل الممثلة التركية بورجو بيريجيك والتي تؤدي دور "نالان"، التي لم تتخلص بعد من سيطرة والدتها عليها وأن زواجها التعيس من "سيدات" سيفتح الكثير من الأبواب المغلقة.

بالحديث عن مسلسل "فتاة النافذة" فتدور قصته حول شخصية شابة جميلة اسمها نالان تعيش مع رجل وإمراة كبيران بالعمر ظناً منها أنهما والداها، لتكتشف لاحقاً أنهما جديها، بعد أن كانت والدتها قد أنجبتها بطريقة غير شرعية وتُوفيت من بعدها مما دفع والديها إلى معاملة الفتاة وتسجيلها تحت خانة أنهما والديها.



فتاة النافذة هو أحد المسلسلات الذي حقق نجاح كبير خلال الموسم الماضي، وقصة العمل من تقديم الطبيبة النفسية جولسيران وتدور حول أحداث حقيقية لمرضاها مع بعض الإضافات.

المصدر - الفن