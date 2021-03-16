مسلسل من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري في رمضان.. فيديو

الوكيل الاخباري - طرحت شركة "سينرجي"، البرومو التشويقي لمسلسل "هجمة مرتدة"، من بطولة أحمد عز وهند صبري، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار من الجاسوسية والتشويق، ما جعل المنتج المصري، تامر مرسي، يشير مع مشاركته للبرومو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى "سنظل في خدمة هذا البلد حتى نموت".



وتابع أن مسلسل "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات العامة المصرية، وسيذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية.



وأضاف تامر مرسي في تعليقه أن "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخوض معركة الوعي".

ومسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ومن بطولة أحمد عز وماجدة زكي وهند صبري وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد فؤاد سليم.



يشار إلى أنه سبق لهند صبري وأحمد عز أن تعاونا في فيلم "مذكرات مراهقة"، منذ 20 عاما، وهو من إخراج إيناس الدغيدي.

سبوتنيك

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