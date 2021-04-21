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الأربعاء، 21-04-2021 01:25 م

مسلسل 'نسل الأغراب' يصل إلى العالمية!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - وصلت أصداء مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" إلى العالمية، بعدما تداولها نادي تشيلسي الإنجليزي عبر صفحته على السوشيال ميديا.

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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 4 صور مجمعة للفنان المصري أحمد السقا، كتب عليها: "حكيم.. زياش.. حكيم زياش.. زياش حكيم"، مرفقة بتعليق: "الساحر حكيم".

 

وجاء الكوميكس الشهير من مسلسل "نسل الأغراب" على غرار المشهد الشهير الذي جمع بين الفنان أمير كرارة وأحمد السقا، بعدما حاول الأخير استفزازه بذكر اسم ابنه وزوجته السابقة، قائلا: "جليلة.. حمزة.. جليلة حمزة.. حمزة جليلة".


يأتي سر اختيار تشيلسي لصورة "عساف الغريب" من أجل الاحتفاء بتألق اللاعب المغربي حكيم زياش مع النادي وذلك بعد أن قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي بهدف وحيد في الدقيقة 55 من زمن المباراة ليصعد الفريق للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


سبوتنيك

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