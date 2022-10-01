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السبت، 01-10-2022 04:41 م

مسللسل للنجم التركي جان يامان يحقق ملايين المشاهدات عالمياً

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الوكيل الإخباري-استطاع المسلسل الايطالي Viola Come Il Mare الذي يخوض بطولته النجم التركي جان يامان أن يحقق نسب مشاهدة عالية في إيطاليا وصلت الى أكثر من 3.4 مليون مشاهد أي بنسبة 20,4% ، ويعد هذا الأمر عودة قوية لـ يامان الذي فشل مؤخرا في مسلسل "السيد خطأ".

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وكان يامان خلال ترويجه لمسلسله الايطالي "Viola come il mare' تكلم عن اهمية تجاوز الافكار المعلبة للناس فيما يخص الوسامة وكونها عاملاً مهماً في نجاح الممثل. قال يامان: كنت سأكون اكثر نجاحاً لو لم اكن وسيماً، وأضاف: "هناك أشخاص أجمل مني، لكن مظهر المرء لا يخدم كثيراً إذا لم يكن هناك مثابرة وانضباط وعزيمة. الجمال وحده لا يكفي مثل الموهبة ".

 

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