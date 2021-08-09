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الإثنين، 09-08-2021 12:23 م

مشاجرة أمام مدفن دلال عبد العزيز - فيديو

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الوكيل الإخباري - لم يتمالك الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم نفسه وانفعل على أحد الأشخاص الذي تواجد عقب دفن جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، عندما كان يقوم بالتصوير أمام قبرها . 

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وأمسك رضوان بالهاتف وألقى به على الأرض، معبرا عن استيائه من تصرفات بعض المصورين خلال الجنازة، قائلا: "مش ممكن يعني حرام عليكم".

 

كما انتقد العديد من المتابعين تصرفات بعض الصحفيين والمصورين خلال حضورهم جنازات الفنانين بسبب طريقة تصويرهم للحظات الحزن والوفاة وعند البكاء، وغيرها من المواقف المؤثرة، وعدم احترام حرمة الموتى.

وتم دفن دلال عبد العزيز أمس الأحد في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم من قبل.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 



 




 

 


 

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