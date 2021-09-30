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الخميس، 30-09-2021 09:49 ص

مشادات كلامية بين معتصم مقداد والوليد بسبب زوجته ووالدهما يتدخل

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الوكيل الإخباري - نشر نجم طيور الجنة الوليد مقداد، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده في أحد المطارات برفقة عائلته.

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ويظهر الفيديو عندما أقدم معتصم المقداد، على تصوير شقيقه الوليد، أثناء تواجد بجانب زوجته نور غسان مقداد، ويعلق قائلاً :"تجلس جانب زوجتك، شكلها متحمكة فيك".

 

الوليد لم يتفوه بكلمة واحدة، بل إكتفى بالإبتسام بينما إعتلت ضحكة شقيقه صالة المطار.


والد مقداد، خالد المقداد، دخل في السجال مدافعاً عن إبنه الوليد قائلاً :"هذا يسمى إحترام الرجل للمرأة، ويقول الرسول إستوصوا بالنساء خيراً، ولكن يبدو أنك مقهور".


المعتصم رد على والده قائلاً :"حسناً زوجوني، حتى ما أظل مقهور"، ليرد والده "أنت مش قد الجيزة "، وأشار إلى زوجته، في لفتة منه إلى أن القرار بيدها.


المتابعون إنهالوا بالتعليقات، وطرحوا العديد من التساؤلات إذا ما كان الوليد قد أخذ موافقة والدته قبل أن يقدم على الخطوبة والزواج، حتى أنهم تسألوا إذا ما كانت والدته هي من أقدمت على تعريف نور على الوليد.

 

المصدر - الفن 

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