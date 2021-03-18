الخميس 18-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة السياحة : إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها

الأمن يحقق في فيديوهات تصنيع زجاجات المولوتوف

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة

مواطن يطعن ابنته في عمان

الصحة: مطعوم كورونا لا يغني عن الوقاية

إصابة مدير الغذاء والدواء بكورونا

دودين : لا بد من إعادة فتح البلد الصيف المقبل

تعليق الدوام بإدارة مياه المفرق اليوم بسبب كورونا

سائقو التكسي لـ برنامج الوكيل : التزام واضح بارتداء الركاب للكمامة

مكافحة الأوبئة : لا توصية بتطبيق الحظر الشامل السابق

الخميس، 18-03-2021 10:39 ص

مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في مسلسل جديد

985


الوكيل الاخباري - كشف المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن أزمة شطب مطرب المهرجانات عمر كمال من النقابة انتهت، وهو الآن عضو ولديه الحق فى الغناء كما يشاء.

اضافة اعلان

وأكد رمضان أن عمر كمال خضع لاختبارات النقابة، وحصل على رقم عضوية جديد، ليصبح بإمكانه أن يمثل، طالما هو عضو في نقابة الموسيقيين، خاصة لوجود بروتوكول تعاون بين النقابات "التمثيلية والموسيقية والسينمائية".

ليضع بذلك حداً للأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول مشاركة كمال في مسلسل "بين السما والارض بعد أن أعلن المخرج ماندو العدل أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أخبره أن عمر كمال، ليس عضواً في نقابة الموسيقيين، ولا يحق له المشاركة في مسلسل "بين السما والأرض".


يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى. وهو مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
امام-في-مسلسل-النمر-2021-1615102910-0

محمد إمام بصورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

872441b85b8a348988df7b99b938b33b9de88870-250221194917

نجل الفنان الراحل مشاري البلام يقوم بخطوة مفاجئة.. صورة

1e99f5b11c1faa8ae4fe29b088f86211

عملية جراحية عاجلة لفنان لبناني شهير وهذه حالته.. شاهد

2020_5_19_14_20_0_583

بالفيديو.. نيللي كريم تعلن فسخ خطوبتها رسمياً

8077788_1502280885

نجل الفنانة أحلام في أحدث ظهور له يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

2021_3_18_2_58_49_997

إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
20200304170748490

أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن مسلسل الاختيار.. صورة

042cc6e072d54fc8b0244e779fb9e316

أحد أبطال مسلسل باب الحارة يشكو معاناته من الفقر بكلمات مؤثرة.. شاهد

2020_6_19_20_57_46_56

أول ظهور للفنان أحمد مكي بعد تعافيه من كورونا.. صور

118943599_3469739099753576_1809164199387188854_n

أصالة تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى - فيديو

20210226180650284

شيري عادل تكشف تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية

320377_0

الكشف عن مصير المشاهد في مسلسل يوسف شعبان الرمضاني بعد وفاته