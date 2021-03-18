مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في مسلسل جديد

الوكيل الاخباري - كشف المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن أزمة شطب مطرب المهرجانات عمر كمال من النقابة انتهت، وهو الآن عضو ولديه الحق فى الغناء كما يشاء.

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وأكد رمضان أن عمر كمال خضع لاختبارات النقابة، وحصل على رقم عضوية جديد، ليصبح بإمكانه أن يمثل، طالما هو عضو في نقابة الموسيقيين، خاصة لوجود بروتوكول تعاون بين النقابات "التمثيلية والموسيقية والسينمائية".



ليضع بذلك حداً للأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول مشاركة كمال في مسلسل "بين السما والارض بعد أن أعلن المخرج ماندو العدل أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أخبره أن عمر كمال، ليس عضواً في نقابة الموسيقيين، ولا يحق له المشاركة في مسلسل "بين السما والأرض".



يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى. وهو مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.

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