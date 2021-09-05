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الأحد، 05-09-2021 11:29 ص

مشاعل الشحي تعاني من مشكلة صحية وزوجهايوثق لحظة بكائه - فيديو

والدة-مشاعل-الشحي


الوكيل الإخباري - أصيبت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي بوعكة صحية دخلت على أثرها إلى المستشفى، ونشر زوجها الإعلامي أحمد خميس عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه مشاعل متعبة وتبكي بسبب مرضها والألم علماً أنه حاول أن يمازحها والغناء لها كطريقة لتخفيف الوجع عنها.

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وتداول الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين دعوا لها بالشفاء العاجل.


وكانت مشاعل قد تعرضت مؤخراً لنزيف داخلي في العمود الفقري، الأمر الذي أدّى لنقلها إلى المستشفى والخضوع لعملية جراحية.


ونشرت مشاع صورة لها وهي ترقد على سرير المستشفى، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فور خروجها من غرفة العمليات، بعد خضوعها لجراحة في العمود الفقري، وعلّقت: "الحمد الله طلعت من العملية كان فيني نزيف داخلي في العمود الفقري والحمد الله أنا في تحسن حاليا".


ووجهت مشاعل رسالة شكر لمتابعيها، قائلة: "شكرا وايد لكل اللي سأل عني فعلا حسيت بحنان وتقدير تجاهكم والله يحفظكم يارب من كل شر وسامحوني".

 

 

المصدر - الفن 

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