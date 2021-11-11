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الخميس، 11-11-2021 11:39 ص

مشاهير فارقوا الحياة جراء إصابتهم بكورونا عام 2021

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الوكيل الإخباري - ودّع العالم العربي يوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 الممثل القدير احمد خليل الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا ليس احمد خليل الفنان الوحيد الذي غادرنا جراء اصابته بالفيروس.

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سبقه في 4 كانون الثاني / يناير 2021 الموسيقار اللبناني الياس الرحباني، هزمه فيروس كورونا عن عمر 83 عاماً فرحل تاركاً وراءه ارثاً فنياً عظيماً.

 

نادية العراقية: رحلت الفنانة العراقية نادية في مايو 2021 اثر تدهور حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا.

 

دلال عبد العزيز وسمير غانم: جمعهما الحب وفرقتهما كورونا. ففي 30 نيسان/ ابريل تم نقل الثنائي الى المستشفى جراء اصابتهما بفيروس كورونا. 

 

تدهورت حالة سمير غانم وتوفي في 20 ايار/مايو 2021. قاومت دلال عبد العزيز لكنها للاسف لحقت بحبيبها ورفيق دربها في 7 آب/اغسطس 2021.

 

المايسترو خالد فؤاد: في 9 كانون الثاني/يناير 2021 رحل عن عالمنا المايسترو خالد فؤاد عن عمر 72 عاماً بسبب اصابته بفيروس كورونا.

 

المصدر - الفن 

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