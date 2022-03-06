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الأحد، 06-03-2022 12:57 م

مشهد تمثيلي لـ هازال كايا يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - تصدّر مشهد للممثلة التركية هازال كايا من مسلسلها الجديد "منتصف الليل في بيرا بالاس"، الترند بعد ان تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير معبرين عن إعجابهم بالمشهد التمثيلي وبأداء هازال.

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وفي المشهد قامت شخصية هازال والتي تسافر عبر الزمن بالوصول إلى الرئيس التركي الأول مصطفى كمال أتاتورك وقامت بإحتضانه بطريقة غرافيكية محترفة.

 

ويعدّ مصطفى كمال أتاتورك شخصية سياسية محبوبة للغاية لدى الأتراك، وهذا ما عبروا عنه من خلال تعليقات، كما برز تعليق أحدهم الذي قال: "هذا حلم 84 مليون تركي".

 


 

الفن 

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