مشهد جميل للراحل زكي فطين يلخص واقع الدول العربية

الوكيل الإخباري - عرف الفنان الراحل زكي فطين بأدواره المميزة، والتي قدمها واحداً من أهمها في مسلسل اسم مؤقت الذي لعب فيه دور رأفت الراوي.



ويعدّ مشهد إعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية واحداً من أقوى مشاهده، وقال فيه إنّ المسؤولين والأحزاب، والتكتلات، والقوى والائتلافات وعشاق السلطة يقومون ببيع الناس الوهم، ويتاجرون بدماء الشهداء في سبيل الوصول إلى المناصب، دون أن يقدموا أي خدمات للناس تساعد على تطوير حياتهم.



وأشار إلى أنّ المسؤولين يتاجرون بالقيم والأخلاق دون أن يهتموا لمشاكل الشعب ومعاناته من الجوع، الفقر، التحرش، الحرمان، وانتشار الجريمة.



وأوضح أنّ وسائل الإعلام لا تتطرق لهموم الناس ومشاكلهم، لأنّ هذا الأمر لا يحقق منفعة مادية لهم.



وانتقد الثورة التي جرت في بلاده مصر، وأكدّ أنّ العالم لم يفقدهم في حال تدمرت البلد لأنّهم لم يقدموا أي إنجاز للعالم، ودعا إلى تحديد المشاكل من أجل البدء بحلها.



ويصور هذا المشهد حال العديد من الدول العربية في يومنا هذا، والتي تعاني من آثار الحروب والدمار، وانتشار الفساد والجريمة وغياب الأمن والأمان عنها، وكأن الفنان الراحل استشرف المستقبل في هذا المشهد.

اضافة اعلان

218