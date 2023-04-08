مشهد في زقاق الجن يكشف طريقة وفاة شادي زيدان -صورة

الوكيل الإخباري- تصدرت الحلقة 13 من مسلسل زقاق الجن الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا بسبب مشهد وفاة نذير "أبو تيسير" والذي يجسد دوره الفنان الراحل شادي زيدان.



وفي تفاصيل أحداث الحلقة 13 يكتشف تيسير بأن خطيب شقيقته ملك بعد أن رفضه جده أبو نذير، يحاول حفر جدار غرفتها للتواصل معها مما يثير غضبه.

اضافة اعلان



وبعد غضب تيسير يعلم جدّه أبو نذير "أيمن زيدان" عن الأمر ليثور هو الأخر ويحاول قتلها، تسارع والدتها شكران مرتجى وجميع من في المنزل لحمايتها من جدها بما فيهم الخادمة ثريا "الفنانة السورية صفاء سلطان" التي تمسك يد أبو نذير وتمنعه من هذا التصر.



وفي خضم الأحداث ينهار نذير والد ملك ويجسد دوره الفنان الراحل شادي زيدان، ويفارق الوعي، في المقابل عبر الجمهور عن حزنهم الشديد بسبب هذا المشهد حيث ان الفنان الراحل فارق الحياة بذات الطريقة اثناء تعرضه لوعكة صحية خلال التصوير ودخوله بغيبوبة ليفارق الحياة بعدها بفترة وجيزة .





البوابة