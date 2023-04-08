السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

"التعاون الإسلامي" تحذر من تغيير الوضع التاريخي بمقدسات القدس

بجوار الكعبة.. مشهد يأسر القلوب لمعتمر يحمل أمه على كتفيه - فيديو

9.277 مليار دولار تمويل استجابة الأردن للأزمة السورية منذ 2015

العراق يدين الهجوم على مطار السليمانية ويطالب تركيا بالاعتذار

هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة تسويقية للمملكة في أوروبا تستهدف 8 دول

كييف تعلن القضاء على 3 قنوات لتهريب الجنود الفارين من الخدمة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط طوباس

إسقاط صاروخ أوكراني فوق القرم

389 مخالفة منذ بداية رمضان منها 70 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

زلزال جديد يضرب تركيا

السبت، 08-04-2023 12:09 م

مشهد في زقاق الجن يكشف طريقة وفاة شادي زيدان -صورة

أيمن-زيدان-شادي-زيدان


الوكيل الإخباري- تصدرت الحلقة 13 من مسلسل زقاق الجن الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا بسبب مشهد وفاة نذير "أبو تيسير" والذي يجسد دوره الفنان الراحل شادي زيدان.

وفي تفاصيل أحداث الحلقة 13 يكتشف تيسير بأن خطيب شقيقته ملك بعد أن رفضه جده أبو نذير، يحاول حفر جدار غرفتها للتواصل معها مما يثير غضبه.

اضافة اعلان


وبعد غضب تيسير يعلم جدّه أبو نذير "أيمن زيدان" عن الأمر ليثور هو الأخر ويحاول قتلها، تسارع والدتها شكران مرتجى وجميع من في المنزل لحمايتها من جدها بما فيهم الخادمة ثريا "الفنانة السورية صفاء سلطان" التي تمسك يد أبو نذير وتمنعه من هذا التصر.


وفي خضم الأحداث ينهار نذير والد ملك ويجسد دوره الفنان الراحل شادي زيدان، ويفارق الوعي، في المقابل عبر الجمهور عن حزنهم الشديد بسبب هذا المشهد حيث ان الفنان الراحل فارق الحياة بذات الطريقة اثناء تعرضه لوعكة صحية خلال التصوير ودخوله بغيبوبة ليفارق الحياة  بعدها بفترة وجيزة .


 

البوابة

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طحان

وفاة الممثلة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

0a046692-c9a5-4e50-8f21-b81623cdf715-9

هالة صدقي تعلن طلاقها رسمياً وتكشف عن هذا الأمر

masahaa-2023-04-06_00-54-36_004648

محمد فؤاد يفجّر مفاجأة حول برنامج رامز جلال -فيديو

مسلسل-العربجي-1-780x470

خطأ فادح في مسلسل "العربجي" يحدث ضجة -صورة

20234619463389U

هل هناك جزء ثانٍِ؟..أول تعليق لقصي خولي على مسلسل "وأخيراً"

112

الموت يفجع النجمة دينا الشربيني

أخبار متعلقة
333333333

بعد أدائها دور الأم في "زقاق الجن" .. شكران مرتجى تعبر بكلمات مؤثرة على عدم انجابها

2222222

مسلسل "زقاق الجن".. ناجي سعد مينة متهم بخطف وقتل الأطفال