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الأحد، 05-02-2023 10:10 ص

مشهد مؤثر بين رامي عياش وابنته حديثة الولادة - فيديو

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الوكيل الإخباري- نشرت مصممة الازياء داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة مؤثرة جمعت زوجها بابنتهما الارا حديثة الولادة.

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وظهر رامي في الفيديو وهو يحمل ألارا بحنان وعطف كبيرين، حيث راح يغني له اغنيته الشهيرة "بغنيلا وبدقلا"، بينما الارا تغط في سبات عميق، حيث ارفقت داليدا الفيديو بالتعليق التالي: "حبيبة والدها".

 


الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بالعلاقة المميزة التي تربط رامي عياش بأبنائه وكمية الحب والحنان التي يقدمها لهم، كما تمنوا لهذه العائلة المميزة دوام الصحة والسعادة.


 

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