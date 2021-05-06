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الخميس، 06-05-2021 11:31 ص

مشهد مؤثر للفنانة آيتن عامر في 'كوفيد 25'.. فيديو

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية آيتن عامر فيديو لها من كواليس مسلسل كوفيد 25 عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وكتبت: "من اصعب المشاهد اللي عدت عليا".

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وتصدر هاشتاج مسلسل كوفيد 25 موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الثامنة، وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.


وجاء التفاعل كبيرا حول أجواء المسلسل المشوقة، والأداء التمثيلي العالي من الممثلين، وعلق الجمهور على المسلسل بالقول: “مستواه عالمي” “تفاصيله مدروسه بدقة شديدة”.


مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

 


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