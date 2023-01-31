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الثلاثاء، 31-01-2023 04:06 م

مشهد مؤثر يجمع صباح الجزائري وابنتها رشا التقي في "الثمن"

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الوكيل الإخباري- أعربت الممثلة رشا التقي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل ”الثمن“، حيث وصفت هذه التجربة بـ"الممتعة"، نظرا لتواجدها مع فريق عمل "محترف"، بحسب تعبيرها.

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وفي التفاصيل، ادت رشا مشهد ”فلاش باك“ لشخصية والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري، وهي صغيرة، حيث نشرت رشا التقي على حسابها عبر ”إنستغرام“، مجموعة صور من المشهد الذي قدمته في المسلسل، وعلقت عليه بالقول: "سعيدة جدا بمشاركتي الصغيرة بمسلسل الثمن، اللي هوي ترندينغ الآن، كان الي الشرف أني مثلت مشهد فلاش باك لدور سمية اللي عم تجسده الفنانة القديرة ماما صباح".


بدورها، الممثلة صباح الجزائري علقت على مشاركة ابنتها في العمل، حيث نشرت الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بالتعليق التالي: "رشا، أحلى مين عمل فلاش باك عن شخصيتي بالأداء والاحساس العالي والشبه، نورتي المسلسل وقلبي".

 

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