مشهد محذوف من مقلب رامز موفي ستار يعرض لأول مرة - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر، على موقع "يوتيوب" عن المشاهد التي تم حذفها من المقلب في المونتاج والتي تضمنت خروج العديد من الضيوف عن الآداب العامة والتلفظ بألفاظ خارجة، الأمر الذي دعا البرنامج لحذفها من الحلقات.

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وتضمن المشهد وجود شخص تعرض للضيف، ويقوم بالهجوم عليه في مرحلة وتشتيت الضيف حتى يتمكن رامز جلال من التجهيز لفقرة الكوبري.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدداً من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدى المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.





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