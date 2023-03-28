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الثلاثاء، 28-03-2023 11:01 ص

مشهد من ضرب نار يثير تعاطف المشاهدين -فيديو

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الوكيل الإخباري- أشاد الجمهور بأداء الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، في مسلسل ضرب نار، بعد أن شهدت الحلقة الـ 5 العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة.

وفور عرض الحلقة الـ 5، تصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث على جوجل، إذ تداول رواد السوشيال ميديا مشاهد من الحلقة، عبر حساباتهم الخاصة، معربين عن إعجابهم الكبير بها، ومشيدين بأداء ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

فجاءت تعليقات الجمهور على الحلقة كالتالي: عيطونا، الاتنين مع بعض بيعملوا حاجة فوق العظمة، خلتونا نعيط، أنا دمعت من الحلقة، اللي جاي أحلى على الأحلى.

وفوجىء جمهور مسلسل ضرب نار، بالأحداث النارية التي شهدتها الحلقة الـ 5، إذ بدأت بمشهد مؤثر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الذي أخبرها بأنه سيعود لأهله بسوهاج لإنهاء أزمة الثأر التي تطارده، وتعرض أسرته للخطر.

وهنا صُدمت مهرة من حديثه، إذ قالت له وهي تنهار من البكاء، وتعيش في حالة ذهول مما تسمعه: أنا طول عمري بدعي ربنا إن قلبي يحب، لكن عرفت دلوقتي أن الحب مفهوش راحة.. امشي يا جابر.

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