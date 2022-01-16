مصادر تكشف أجر محمد رمضان في مسلسله الجديد

الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان، صوراً من كواليس تصوير مسلسله القادم 2022، وشارك متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي الصور عبر انستغرام.





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وعلق على الصور قائلاً: "باقي ٨٠ يوم ع المشوار للمخرج محمد ياسين و الكاتب محمد فريد".





وكشفت وسائل الإعلام، من مصادر مقربة من الفنان رمضان انه يتقاضى ما يقارب الـ20000000 جنيه مصري أي ما يعادل 1275000 دولار أميركي عن دوره في هذا المسلسل.

وكان طرح محمد رمضان كليب اغنيته الجديدة "متعودة"، على قناته الرسمية على يوتيوب، وقد حقق الكليب رواجا كبيرا بين الجمهور ، معلقاً: "اليوم التاني لكليب متعودة على تريند يوتيوب فرنسا ورقم 1 في الجزائر".







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